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Замглавы Росавиации назначен топ-менеджер «дочки» «Аэрофлота»

Замглавы Росавиации назначен топ-менеджер авиакомпании «Россия» Владимир Потешкин
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У руководителя Росавиации Александра Нерадько появился седьмой заместитель. Им постановлением правительства назначен топ-менеджер авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») Владимир Потешкин. С 2016 года в компании он возглавлял департамент наземного обеспечения перевозок.

В Росавиации Владимир Потешкин будет курировать коммерческие авиаперевозки, сообщил «Известиям» источник в Росавиации.

Эта должность была вакантна со второй половины марта 2019 года. На тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Олега Клима с должности замруководителя Росавиации.

29 января сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Алексея Дружинина.

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