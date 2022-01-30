В Канаде грузовики заблокировали соединяющую с США трассу

В Канаде грузовики перекрыли движение в обе стороны дороги, соединяющей западную провинцию страны Альберта с североамериканским штатом Монтана. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщил телеканал CBC.

Как отмечает телеканал, на шоссе образовалась многокилометровая пробка. Блокировка связана с акцией протеста дальнобойщиков, которая в субботу началась в Оттаве. Они требуют от правительства отмены антиковидных ограничений.

В середине января в связи с введением паспортов вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США, активисты сформировали «Конвой за свободу – 2022». 23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна грузовиков. По мере продвижения дальнобойщиков на восток к ним присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники на личных автомобилях.

29 января на фоне продолжающихся в Канаде выступлений премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности сменил резиденцию.

Протесты в Оттаве, за исключением некоторых инцидентов, носят мирный характер.

В субботу бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Конро (штат Техас) выразил одобрение действиям протестующих в Оттаве, заявив, что они делают больше для борьбы с «беззаконными паспортами» и защиты «американских свобод», чем власти США.