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Премьер Канады сменил резиденцию на фоне протестов

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности сменил резиденцию на фоне продолжающихся в стране выступлений против ковидных ограничений. Об этом в субботу, 29 января, сообщил телеканал CBC News со ссылкой на источники.

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«На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», — отметили на телеканале.

Пока протесты носят мирный характер, отмечает телеканал.

По его информации, ожидается, что в самое ближайшее время в центр Оттавы прибудет еще больше людей: дальнобойщики, инициировавшие акцию, а также их сторонники покидают пункты сбора в восточной и западной частях города и направляются к Парламентскому холму. По оценкам полиции, к концу субботы на акцию собралось порядка 10 тыс. человек. Колонна машин нарушила движение, перекрыв дороги, ведущие в центр города и из него.

Правоохранительные органы призвали всех избегать поездок в центр Оттавы, так как это связано с наплывом людей. Крупный торговый центр, расположенный всего в нескольких шагах от главного места акции протеста, был закрыт рано утром после того, как его заполонили посетители без масок.

Накануне участники акции протеста против коронавирусных ограничений начали собираться в центре Оттавы. Акцию запустили дальнобойщики Канады. В город прибыли несколько десятков автомобилей и грузовиков. Машины, припаркованные вдоль одной из обочин центральной Веллингтон-стрит, украшены баннерами с критикой санитарных мер и главы правительства Джастина Трюдо. В пятницу к Оттаве отправился так называемый «конвой свободы», состоящий из 80 тыс. машин. В мероприятии собираются принять участие более 1,5 млн человек.

27 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что ушел на карантин после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией. По словам Трюдо, результат его экспресс-теста был отрицательным.

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