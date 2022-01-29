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Первые участники прибыли в Оттаву на акцию протеста из-за COVID-19

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Участники акции протеста против коронавирусных ограничений начали собираться в центре канадской Оттавы в пятницу, 28 января.

Акцию запустили дальнобойщики Канады. Несколько десятков автомобилей и грузовиков уже съехались на Парламентском холме, где расположены комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Джастина Трюдо. Машины припаркованы вдоль одной из обочин центральной улицы Веллингтон, но при этом они не мешают движению транспорта.

Прибывшие с национальными флагами и транспарантами протестующие требуют отменить все связанные с коронавирусом ограничения, рассказал телеканал РЕН ТВ.

Мирная акция дольнобойщиков намечена на 29 января. Сейчас к Оттаве отправился так называемый «Конвой свободы», состоящий из 80 тыс. машин. В мероприятии собираются принять участие более 1,5 млн человек.

27 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что ушел на карантин после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией. По словам Трюдо, результат его экспресс-теста был отрицательным.

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