Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в 25 районах Кубани

Режим повышенной готовности ввели в связи с непогодой в некоторых районах Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба в воскресенье, 30 января.

«В 25 муниципалитетах Кубани введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщение пресс-службы передали в ТАСС.

Ранее, 29 января, в некоторых районах края начались сильные осадки и таяние снега. Так, максимальные осадки были зарегистрированы Туапсинском районе, Горячем Ключе и в Анапе.

Как сообщили в МЧС, сейчас в Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега и ливня с грозой. Возможен подъем уровня воды в реках. Также предупреждают об опасности схода лавин в горах края выше 1 500 м до вечера 31 января (кроме Сочи).

29 января смерч разрушил набережную и гостиницу в селе Большой Утиш города-курорта Анапа в Краснодарском крае. Очевидцы погодной стихии опубликовали в Сети видео, на кадрах которого видно, как вихрь снес металлическую крышу с одной из гостиниц и сорвал конструкции на набережной.