Джонсон направил на переговоры в Москву глав МИД и минобороны Британии

Глава МИД Великобритании и министр обороны могут посетить Москву в ближайшие дни. Поручение провести переговоры в России дал Борис Джонсон. Министры должны улучшить отношения с правительством РФ и способствовать деэскалации напряженности, передает телеканал «Известия». Вместе с тем стало известно, что Лондон рассматривает возможность направить 900 военных в Эстонию и поставить Таллину оборонительное вооружение из-за ситуации вокруг Украины. Таким образом Британия собирается защитить союзников по НАТО от якобы российской агрессии. Действия будут согласованы с представителями альянса на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что премьер Британии рассчитывает на телефонный разговор с Владимиром Путиным на следующей неделе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.