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Культура
Актер и певец Крис Браун разместил в своем Instagram ролик якутских танцоров

Автор якутского танца при -50 рассказал о съемках ролика для Криса Брауна

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Танцор и хореограф из Якутии Серго Сидоров рассказал «Известиям», как за два дня с товарищами придумал танец и снял ролик при минус 50, чтобы поучаствовать в челлендже Криса Брауна по исполнению фристайл-танца под его трек.

«Готовились мы полтора-два дня. Выучили хореографию, но не отработали ее хорошенько, потому что у нас всё было в спешке. Потом решили снять видео. Я всех собрал, всю команду ребят. Нас было пятеро: четыре танцора и наш видеограф», — рассказал он.

Серго пояснил, что для танцоров, молодежи и даже старшего поколения Крис Браун — кумир. Даже его мама знает о нем. А Серго с детства восхищался его талантом.

«Всегда, когда мы летом к бабушке ездили, там ребята на улице играли, а я ждал у телевизора клипы Криса Брауна и Бруно Марса. Желание было дикое танцевать, петь и заниматься творчеством. Поэтому, листая ленту в Instagram, мы наткнулись на пост, где Крис Браун выложил информацию о конкурсе The iFFY Challenge. Мы резко захотели принять участие в нем. Арендовали зал, выучили хореографию. Была проделана большая командная работа», — объяснил Сидоров свое рвение.

Он добавил, что хотел показать национальный якутский и северный колорит. При этом съемки были очень скромными. Коллектив выехал на снежное поле при минус 50 градусах, арендовали собак — один из символов северного региона, и начали снимать.

«Там от силы можно минут пять оттанцевать, и сразу все конечности болят. Один раз станцевали и сразу бежали в ближайшее здание отогреваться, потом обратно шли танцевать. Так мы отсняли два дубля и оттуда выбирали», — продолжил он рассказ.

Серго признался, что найти вторую локацию, где проходили съемки, было непросто. Команда искала места с обилием неонового света. Но сразу найти нужное место не получалось. Пришлось постараться, и место обнаружилось спонтанно.

Певец и актер Крис Браун 20 января запустил в соцсетях iFFY-Challenge. Он предложил желающим исполнить фристайл-танец под его трек iFFY. Якутские танцоры во главе с Серго Сидоровым сняли ролик и выложили его в Instagram 29 января. Браун через несколько часов опубликовал видео в своем аккаунте.

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