Актер и певец Крис Браун разместил в своем Instagram ролик якутских танцоров

Американский певец и актер Крис Браун разместил в своем Instagram ролик якутских танцоров, которые приняли участие в его iFFY-Challenge 29 января. Танцор и хореограф Серго Сидоров с командой станцевали при 50 градусах морозов фристайл под трек iFFY.

«На самой холодной точке в мире! Неважно, какая температура снаружи, танцы нас греют всегда, даже если –50 градусов! Это Якутия!» — подписали ребята ролик.

Через несколько часов после того, как Сидоров выложил ролик, Крис Браун опубликовал его у себя в аккаунте, добавив смайлы «большие глаза», «огонь» и «мороз». За 16 часов ролик просмотрели более 785 тыс. раз. По словам Серго, он понял, что что-то происходит, после того, как число его подписчиков в соцсети начало резко расти.

«Неожиданно было всё. Я после работы пришел домой, поговорил с девушкой насчет видео. Мы его выложили, и через два часа Крис Браун сразу опубликовал его у себя на странице. Я заметил, что у меня резко началось прибавляться количество подписчиков, и решил проверить его страницу. Оказалось, что он выложил пост. Мы сразу вскочили с дивана, стали орать от радости. Он такой же человек, как и мы, но всё равно дико приятно», — поделился радостью танцор.

В прошлом марте обложки номера американской версии журнала Vogue украсила своими рисунками девушка из России. Журнал обратился к 16-летней Анастасии Ковтун из города Чайковский Пермского края и 20-летней Кейли Янг из штата Мичиган с просьбой выполнить портрет певицы Билли Айлиш. Художниц выбирала сама артистка из числа своих фанатов. При этом ни на Ковтун, ни на Янг она не была подписана в Instagram.