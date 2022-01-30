Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину

Европа не станет вступать в теоретический вооруженный конфликт на Украине. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 29 января.

Таким образом он прокомментировал новость, что Венгрия отказалась от размещения дополнительных подразделений НАТО на своей территории.

«Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — написал сенатор у себя в Telegram-канале.

Пушков также напомнил Киеву о такой же позиции по этому вопросу Болгарии и Хорватии, которые заявили, что «не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину».

«Несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где ее обвиняют чуть ли не в предательстве, Германия настаивает на своем отказе поставлять оружие Украине», — заключил сенатор.

27 января Пушков прокомментировал появившееся в Госдуме предложение рассмотреть вопрос о политическом признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, в настоящий момент вопрос об этом не стоит, хотя «есть симпатии к этим республикам».

24 января Песков заявил, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, а это свидетельствует о подготовке Киева к наступлению, и призвал НАТО повлиять на украинские власти, чтобы те «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.