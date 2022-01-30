Прямой эфир
Мир
Снегопад в Эстонии затруднил авиационное и дорожное движение
Происшествия
В здании РЖД в Амурской области вспыхнул крупный пожар
Мир
Переизбранный президент Италии объяснил согласие возглавить страну
Мир
WP рассказала о вывозе разведкой Украины секретных документов из Киева
Общество
Четырех женщин госпитализировали с отравлением в Новой Москве
Мир
Премьер Канады сменил резиденцию на фоне протестов
Общество
В астраханском приюте рассказали о проблеме отлова собак в регионе
Мир
Пхеньян выпустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Мир
Великобритания заявила о желании увеличить число своих военных в Эстонии
Общество
Врачи назвали причину отравления женщин в Новой Москве

Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа не станет вступать в теоретический вооруженный конфликт на Украине. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков в субботу, 29 января.

«Доставляется оружие, способное стереть с лица земли жилой квартал»
Специальный корреспондент «Известий» узнал, как в Донбассе чувствуется угроза войны

Таким образом он прокомментировал новость, что Венгрия отказалась от размещения дополнительных подразделений НАТО на своей территории.

«Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — написал сенатор у себя в Telegram-канале.

Пушков также напомнил Киеву о такой же позиции по этому вопросу Болгарии и Хорватии, которые заявили, что «не пошлют ни одного своего солдата воевать за Украину».

«Несмотря на наскоки из Киева и критику со стороны США, где ее обвиняют чуть ли не в предательстве, Германия настаивает на своем отказе поставлять оружие Украине», — заключил сенатор.

27 января Пушков прокомментировал появившееся в Госдуме предложение рассмотреть вопрос о политическом признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, в настоящий момент вопрос об этом не стоит, хотя «есть симпатии к этим республикам».

24 января Песков заявил, что власти Украины концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, а это свидетельствует о подготовке Киева к наступлению, и призвал НАТО повлиять на украинские власти, чтобы те «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022