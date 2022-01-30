Великобритания заявила о желании увеличить число своих военных в Эстонии

Великобритания рассматривает возможность увеличения числа своих военных в Эстонии в два раза. Об этом сообщили в правительстве королевства в субботу, 29 января.

Таким образом, количество солдат увеличится с 900 до 1800. Еще Лондон планирует направить в Восточную Европу военные корабли и истребители, а также предоставить странам Прибалтики вертолеты Apache. Это якобы должно стать «четким посланием» Москве, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

«Мы не станем терпеть их дестабилизирующих действий, и мы всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом российской агрессии», — слова Джонсона привели в The Telegraph.

Он также добавил, что, «если президент (России Владимир — Ред.) Путин выберет путь кровопролития и разрушений», то это станет трагедией для всей Европы.

Сообщается, что окончательное решение примут на переговорах с альянсом в Брюсселе, которые пройдут на этой неделе.

29 января в канцелярии Бориса Джонсона сообщили, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс и министр обороны страны Бен Уоллес в ближайшее время посетят Москву. В заявлении отмечено, что перед представителями стоит задача улучшить отношения двух государств.

28 января в пресс-службе британского премьера сообщили, что Борис Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на будущей неделе. Кроме того, премьер-министр Великобритании также посетит регион Украины.