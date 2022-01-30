В здании РЖД в Амурской области вспыхнул крупный пожар

Административное здание ОАО «РЖД» в городе Тында Амурской области загорелось вечером субботы, 29 января. Огонь охватил 5 тыс. кв. м территории. Его удалось локализовать, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Сообщение о пожаре в административном здании ОАО «РЖД» по адресу: г. Тында, ул. Привокзальная, 2 поступило в 21:10. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожарный поезд. Площадь пожара пять тыс. кв.м. Ранг пожара 1 БИС. По предварительным данным погибших и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

К 22:46 пожарным удалось локализовать огонь. К тушению пожара привлекли 29 человек и восемь единицы техники.

В начале января два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Благовещенске. Спасатели МЧС сообщали, что 3 января загорелся дом на улице 50 лет Октября. После тушения и осмотра места происшествия обнаружили мужчину 1985 года рождения и женщину 1987 года рождения, которые позже скончались.