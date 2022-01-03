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Два человека погибли при пожаре в Благовещенске

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Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Благовещенске. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации ведомства, загорелся дом на улице 50 лет Октября. Спустя шесть минут возгорание удалось локализовать, и через 16 минут пожар полностью потушили.

После осмотра места происшествия спасатели обнаружили мужчину 1985 года рождения и женщину 1987 года рождения, которые позже скончались.

В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники, а также спасатели ГУ МЧС России по региону в составе восьми человек и две единицы техники от ведомства.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску.

Накануне пожар произошел в частном доме в поселке Туголесский бор подмосковной Шатуры. Погибли три человека, в том числе двое детей. Еще два человека — ребенок и взрослый — пострадали.

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