Авиаполк Балтийского флота получил четыре новейших истребителя Су-30СМ2

Авиаполк Балтийского флота в Калининградской области получил четыре новейших истребителя Су-30СМ2. Звено вошло в состав смешанного полка морской авиации Западного военного округа, сообщает телеканал «Известия». На месте провели испытания, отработали несколько сложных пилотажных фигур. На земле летчиков встретили хлебом-солью. На удачу истребители полили шампанским.

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