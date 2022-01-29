США введут санкции против СП–2 в случае вторжения РФ на Украину

Американский посол в России Джон Салливан заявил, что «Северный поток – 2» попадет под санкции США. Вашингтон введет ограничения в случае вторжения РФ на Украину. Белый дом с самого начала проекта пытался помешать его реализации, передает телеканал «Известия». В последний раз о санкциях против газопровода говорил госсекретарь Энтони Блинкен. Оператор «Северного потока – 2» зарегистрировал юридическое лицо в ФРГ. Открытие дочерней компании — требование законов Германии. Промышленность Европы ждет запуска новой газовой магистрали. Поставки топлива начнутся только после сертификации проекта в ФРГ.

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