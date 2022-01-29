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Высокий полет: в Москве раздали «Золотых орлов»

Как прошла церемония вручения национальной кинонаграды России
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Фото: РИА Новости: Евгений Биятов
На «Мосфильме» прошла церемония вручения ХХ Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел». Как лучшие кинематографисты года получали статуэтки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Звездные участники церемонии — продюсеры Александр Роднянский и Антон Златопольский, актриса Паулина Андреева, актер Сергей Гармаш, режиссер Федор Бондарчук
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Фото: РИА Новости: Евгений Биятов
Ведущим стал худрук «Гоголь-центра» режиссер Сергей Агранович. Открывая премию, организаторы и гости почтили память деятелей кино, ушедших из жизни в прошлом году
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Актрисы Ирина Горбачева и Юлия Топольницкая перед началом церемонии
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Актер Филипп Янковский, победивший в номинации «Лучшая мужская роль в кино» с фильмом «Иван Денисович», и его супруга актриса Оксана Фандера
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Актеры Марина Зудина и Виктор Сухоруков перед началом вручения премии
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Фото: РИА Новости: Евгений Биятов
«Золотой орел» за «Лучший неигровой фильм» достался «Бондарчук. Battle» режиссера Ильи Белова. Фильм снимался к столетию Сергея Бондарчука
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Фото: РИА Новости: Евгений Биятов
Актер Сергей Шакуров получил премию «За вклад в российский кинематограф»
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Фото: Евгений Биятов
Актриса Ирина Горбачева победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана». «Орла» ей принесла роль Зои в фильме «Огонь»
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Многосерийная лента «Седьмая симфония» победила в номинации «Лучший телевизионный сериал»
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Гости церемонии — актеры Марина Александрова и Павел Деревянко
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Фото: РИА Новости: Евгений Биятов
Филипп Янковский получает «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в фильме «Иван Денисович»
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Фото: РИА Новости: Евгений Биятов
Александра Урсуляк получила премию «Лучшая женская роль на телевидении» за фильм «Пингвины моей мамы»
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Приз «Лучшая мужская роль в сериале» достался Алексею Гуськову за игру в «Седьмой симфонии»
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Актриса Паулина Андреева получает награду в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» за сериал «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой
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Фото: Пресс-служба премии «Золотой орел»
Лауреаты кинопремии «Золотой орел»
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