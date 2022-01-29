Банки прогнозируют стоимость нефти около $78 за баррель

Как пишет The Wall Street Journal, в 2022 году средняя стоимость нефти составит $78 за баррель. Зарубежное издание опубликовало прогнозы 12 крупнейших банков мира. Эксперты отмечают максимальные цены на ресурсы за многие годы. Восстановление и рост экономики привели к взлету спроса на нефть, передает телеканал «Известия». Подъем добычи сырья не может удовлетворить потребности. Кроме того, на рынке опасаются сокращения поставок энергоресурсов. Аналитики насторожены сложной геополитической обстановкой в мире. Эксперты не исключают роста цен на нефть до $100 за баррель.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.