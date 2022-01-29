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Путин поручил расширить возможности россиян в ЛНР и ДНР по соцвыплатам

Путин поручил предоставить возможность россиянам в ЛНР и ДНР оформлять выплаты без указания прописки
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос обеспечения граждан страны, живущих в самопровозглашенных республиках Донбасса — ДНР и ЛНР, возможностью обращаться за соцвыплатами через портал «Госуслуги» без указания прописки. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Кремля.

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«Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации», — указано в списке поручений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

15 ноября российский лидер подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства также поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В указе уточняется, что речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

В сентябре МВД России предложило предоставить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик право на участие в программе переселения соотечественников в РФ.

В мае 2019-го президент Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории ДНР и ЛНР. Глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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