Прямой эфир
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Мир
Медведчук заявил о построении «анти-России» на Украине
Общество
Правительство РФ выделило 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
Мир
На Украине митингующие потребовали не допустить войны с Россией
Мир
Politico рассказало о страхе Зеленского перед возможным сговором РФ и США
Происшествия
При пожаре в Красноярском края погибли три человека
Происшествия
Самолет МиГ-31 выкатился за пределы полосы в Новгородской области
Мир
Власти Австралии выделят $35 млн на защиту коал

Самолет МиГ-31 выкатился за пределы полосы в Новгородской области

Минобороны РФ: самолет МиГ-31 выкатился за пределы полосы в Новгородской области
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет МиГ-31 во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области. В результате происшествия экипаж не пострадал, сообщает Минобороны РФ.

Узкий размах: перехватчик МиГ-31 получил ракеты малой дальности Р-74М
Какие возможности новейший боеприпас даст тяжелому истребителю

«29 января с. г. в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

На место авиаинцидента прибыла комиссия Воздушно-космических сил России. После проведения технического обследования воздушное судно в кратчайшие сроки вернут в строй, добавили в Минобороны.

10 января в аэропорту Белгорода самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. По некоторым данным, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия. В пресс-службе авиакомпании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В распоряжение «Известий» поступили материалы переговоров экипажа воздушного судна с диспетчером. Согласно документу, о ЧП командир сообщил сразу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022