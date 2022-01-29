Самолет МиГ-31 выкатился за пределы полосы в Новгородской области

Самолет МиГ-31 во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области. В результате происшествия экипаж не пострадал, сообщает Минобороны РФ.

«29 января с. г. в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

На место авиаинцидента прибыла комиссия Воздушно-космических сил России. После проведения технического обследования воздушное судно в кратчайшие сроки вернут в строй, добавили в Минобороны.

10 января в аэропорту Белгорода самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. По некоторым данным, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия. В пресс-службе авиакомпании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В распоряжение «Известий» поступили материалы переговоров экипажа воздушного судна с диспетчером. Согласно документу, о ЧП командир сообщил сразу.