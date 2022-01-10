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Опубликованы переговоры экипажа выкатившегося за пределы ВПП лайнера в Белгороде

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Стали известны детали происшествия в аэропорту Белгорода, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Согласно переговорам экипажа с диспетчером, которые есть в распоряжении «Известий», о ЧП командир сообщил сразу.

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«Заход Ил-129 разрешен, за 38-ю минуту, видимость на полосе — 600. Посадку разрешаю», — сказал диспетчер.

В свою очередь пилот самолета передал, что судно выкатилось.

«Выкатились, выключаем», — сказал он.

Пилот также отметил, что помощь не нужна.

«Понял, сейчас службы к вам подъедут. С экипажем, с пассажирами всё в порядке?» — спросил диспетчер, на что командир воздушного судна ответил утвердительно.

Инцидент произошел ранее в этот день. В аэропорту Белгорода самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Согласно расписанию аэропорта, воздушное судно прибыло из Домодедово.

По предварительным данным, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

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