При пожаре в Красноярском края погибли три человека

В Красноярском крае в поселке Стрелка, входящем в состав города Лесосибирска в субботу, 29 января, загорелся жилой одноэтажный дом.

По нашей информации, в результате пожара погибли три человека.

Пожарные нашли тела при разборе завалов, уточняет ТАСС. Площадь пожара составила 104 кв. м.

По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов.

Ранее в этот день пять человек, включая четырех детей, стали жертвами пожара в жилом доме в поселке Плесецк Архангельской области. Площадь пожара составила 5 кв.м.