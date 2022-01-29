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В Архангельской области при пожаре погибли четыре ребенка и взрослый

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Пять человек, включая четырех детей, погибли в субботу, 29 января, во время пожара в жилом доме в поселке Плесецк Архангельской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, в 03:20 мск загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме по адресу улица Сторителей, 36. Площадь пожара составила 5 кв.м.

По нашим данным, происшествие унесло жизни одного взрослого и четырех детей.

Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в Пермском крае в поселке Башкултаево произошел пожар в двухэтажном деревянном доме. В результате его жертвами стали мужчина, женщина и ребенок. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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