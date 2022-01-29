Почти 5 тыс. авиарейсов отменили на востоке США из-за надвигающейся бури

Почти 5 тыс. авиарейсов отменили в Соединенных Штатах из-за приближающегося циклона. Об этом стало известно в пятницу, 28 января.

Так, в пятницу отменили уже более 1,4 тыс. внутренних и международных рейсов США. На субботу также отменили более 3,3 тыс. рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Воздействие цилона, несущего с собой обильный снегопад, ожидается в крупных городах на восточном побережье страны. Это касается Атланты, Бостона, Вашингтона, Нью-Йорка и города Шарлотт.

В этих городах в ближайшие сутки может выпасть до 45 см снега.

26 января в московских аэропортах были отменены или задержаны 54 рейса. Причиной задержки или отмены рейсов был сильный снегопад.