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Байден осмотрел рухнувший мост в Питтсбурге

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Президент США Джо Байден в пятницу, 28 января, нанес незапланированный визит на место обрушения моста в Питтсбурге (штат Пенсильвания) во время поездки, в ходе которой американский лидер планирует продвигать свой план модернизации обветшавшей инфраструктуры Соединенных Штатов.

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«Я не осознавал, что в Питтсбурге мостов больше, чем буквально в любом другом городе мира. Вы это знали? Больше, чем в Венеции. <…> И мы собираемся их все починить. Я не шучу», — цитирует главу Белого дома издание Eminetra.

По его словам, последние 10 лет находился в плохом состоянии.

«Здесь, в Пенсильвании, есть еще 3,3 тыс. мостов в таком же старом и в таком же ветхом состоянии, как и этот мост. По всей стране 45 тыс. мостов в плохом состоянии», — приводит его слова телеканал CNBC.

Как подчеркнул глава государства, «это просто неприемлемо».

По данным агентства AP, инфраструктурный закон, принятый конгрессом в 2021 году, только на ремонт мостов в Пенсильвании (родном штате президента — Ред.) выделяет $1,6 млрд.

Позже во время своего выступления в университете Карнеги-Меллона Байден напрямую связал обрушение моста с неспособностью предыдущих администраций принять закон об инфраструктуре, который он подписал.

«Мы собираемся восстановить этот мост вместе с тысячами других мостов в Пенсильвании и по всей стране, потому что это в наших интересах, ради нашей собственной безопасности и способствует развитию торговли, чего мы не можем сделать сейчас», — сказал он.

Мост в Питтсбурге обрушился 28 января и повредив газопровод. В целом 10 человек получили легкие травмы, из них только три человека остаются в больнице.

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