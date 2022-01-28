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Королева Елизавета II запустила бренд собственных соусов

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Британская королева Елизавета запустила бренд собственных соусов с ингредиентами из уютной деревни Сандрингем, в которой расположен один из монарших дворцов, пишет в пятницу, 28 января, журнал People.

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Пока в продуктовой линейке томатный кетчуп и коричневый соус, похожий на классический соус для стейка. Производятся они в королевском поместье Сандрингем с 95-летенй историей в Норфолке из местных ингредиентов.

Кетчуп подается королевскими маркетологами как «идеальный на завтрак и в любое время дня», приправлен финиками, яблочным соком и специями. Коричневый соус «богат уксусом и специями». Стоят соусы тоже по-королевски — более $9 за стеклянную бутылку объемом 10 унций (283 г). Впрочем, рецептуру соусов подешевле не одобряла сама королева.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди сказал, что королева предпочитает бургеры без булочки, те, которые едят ножом и вилкой и подают с клюквой, а не с кетчупом. Возможно, этим и объясняется новый королевский продукт.

Это не первый опыт королевы в мире гастрономии. В 2020 году Букингемский дворец выпустил собственный джин, многие ингредиенты которого были получены на заднем дворе лондонской резиденции Елизаветы II, а затем — джин, произведенный в поместье Сандрингем.

В прошлом году королева одобрила продажу ассортимента пива двух сортов, которое тоже готовят из ингредиентов вышеназванного поместья в Норфолке. Первый — традиционный английский Bitter или горький эль, второй — более крепкое «Золотое IPA» (India Pale Ale, индийский бледный эль, крафтовое пиво).

Британские СМИ сообщили, что королева прилетела в Сандрингем на вертолете в воскресенье, 23 января. Обычно она остается в поместье с конца декабря, когда королевская семья собирается вместе на празднование Рождества. Однако она решила провести отпуск в Виндзорском замке в сопровождении принца Чарльза и Камиллы, герцогини Корнуоллской, из-за эпидемиологической ситуации. Королева традиционно остается там до 6 февраля, годовщины дня смерти ее отца и перехода к ней монарших обязанностей.

В этом году Букингемский дворец готовится к празднованию 70-летнего юбилея пребывания на троне королевы Великобритании. В течение полугода по всей стране пройдет ряд мероприятий, которые начались 10 января. Праздничные мероприятия стартовали с кулинарного конкурса, где все желающие готовили особенное блюдо, посвященное правлению 95-летнего монарха.

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