Прямой эфир
Мир
Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели
Мир
РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси
Экономика
Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий
Мир
Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию
Мир
МИД РФ выступил за мирное решение конфликта на киргизско-таджикской границе
Мир
Зеленский потребовал конкретики от Запада по вступлению Украины в НАТО
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Даниил Медведев сразится с Рафаэлем Надалем в финале Australian Open

0
Выделить главное
вкл
выкл

Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале россиянин обыграл соперника из Греции Стефаноса Циципаса, сообщает телеканал «Известия». Как отметил советский и российский теннисист Андрей Чесноков, Медведев просто «снес» противника в ходе матча.

«Выкладывается по максимуму и доказывает с каждым матчем, что на сегодняшний день он как минимум второй игрок в мире, а может быть, после этого финала он будет лучшим игроком в мире», — отметил теннисист Андрей Чесноков.

Сам Медведев отметил, что игра против Циципаса стала худшей на турнире. Россиянин признался, что допустил много невынужденных ошибок. В ходе матча спортсмен вспылил, высказав арбитру недовольство его работой. Медведев заметил, что соперник всё время общается с тренером.

«Ты дурак? Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?!» — высказался российский теннисист Даниил Медведев.

В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я снова буду играть в финале против одного из великих. Забавно, что мне снова предстоит матч против того, кто идет на рекордный 21-й титул на турнирах «Большого шлема». Думаю, в прошлый раз Рафа по телевизору смотрел матч. Не знаю, за кого он тогда болел. Теперь, думаю, Новак Джокович тоже будет смотреть финальный матч. Конечно, я знаю, что Рафа — очень сильный игрок, и я постараюсь показать лучшую игру и выиграть этот матч», — сообщил Даниил Медведев.

В случае победы россиянин станет первой ракеткой мира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022