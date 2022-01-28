Даниил Медведев сразится с Рафаэлем Надалем в финале Australian Open

Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале россиянин обыграл соперника из Греции Стефаноса Циципаса, сообщает телеканал «Известия». Как отметил советский и российский теннисист Андрей Чесноков, Медведев просто «снес» противника в ходе матча.

«Выкладывается по максимуму и доказывает с каждым матчем, что на сегодняшний день он как минимум второй игрок в мире, а может быть, после этого финала он будет лучшим игроком в мире», — отметил теннисист Андрей Чесноков.

Сам Медведев отметил, что игра против Циципаса стала худшей на турнире. Россиянин признался, что допустил много невынужденных ошибок. В ходе матча спортсмен вспылил, высказав арбитру недовольство его работой. Медведев заметил, что соперник всё время общается с тренером.

«Ты дурак? Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?!» — высказался российский теннисист Даниил Медведев.

В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я снова буду играть в финале против одного из великих. Забавно, что мне снова предстоит матч против того, кто идет на рекордный 21-й титул на турнирах «Большого шлема». Думаю, в прошлый раз Рафа по телевизору смотрел матч. Не знаю, за кого он тогда болел. Теперь, думаю, Новак Джокович тоже будет смотреть финальный матч. Конечно, я знаю, что Рафа — очень сильный игрок, и я постараюсь показать лучшую игру и выиграть этот матч», — сообщил Даниил Медведев.

В случае победы россиянин станет первой ракеткой мира.

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