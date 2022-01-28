Показ фильма о коллаборационисте не состоялся в Союзе армян России

В Союзе армян России в пятницу, 28 января, не состоялся показ фильма о коллаборационисте Гарегине Нжде. По данным «Известий», перед началом мероприятия правоохранители зачитали предупреждение прокуратуры о неправомерности подобного показа.

Ранее в САР по случаю 30-летия Армянской армии был анонсирован показ фильма о Нжде — армянском политическом и военном деятеле, сотрудничавшим с Третьим рейхом во время Второй мировой войны.

Однако после заявления правоохранителей организаторы показа не стали демонстрировать фильм, а присутствующих распустили.

Председатель общероссийского общественного движения (ООД) «Ветераны России» Ильдар Резяпов ранее в этот день отметил, что любые попытки оправдать нацистских преступников аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей.

По его словам, среди этнических армян насчитывается 106 Героев Советского Союза, о которых можно было бы показать фильм.