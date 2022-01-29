В России рассматривают заявки на регистрацию двух иностранных вакцин от COVID-19

В России на данный момент рассматриваются две заявки от иностранных производителей вакцин от коронавируса. Об этом в интервью ведущим российским СМИ рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, запросы поступили от англо-шведской компании AstraZeneca и китайского производителя. О ком конкретно идет речь, он не уточнил. Однако, как пишет агентство «Прайм», речь наиболее вероятно идет о CanSino Biologics, создателе однокомпонентной вакцины «Конвиденция», которую планирует производить в России компания «Петровакс».

«В соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку — и такие заявки поданы. (...) Эти заявки сейчас рассматриваются, там уже дело дошло до третьей стадии — вроде разрешили — клинических испытаний. Так что такой процесс идет», — сказал Медведев.

В декабре 2020 года года Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьего международного этапа клинического исследования «Конвиденции». Позднее «Интерфакс» сообщал, что третья фаза клинических испытаний этой вакцины показала ее высокий уровень безопасности и эффективности — однократное введение вакцины приводило к выраженному ответу иммунитета и формированию антител.

Медведев подчеркнул, что люди могут самостоятельно выбирать, чем им прививаться.

«Но гораздо важнее, мне кажется, именно взаимное признание вакцин. Тогда и передвижение будет свободнее, и, самое главное, появятся возможности в том числе по использованию иностранных препаратов», — заключил зампред Совета безопасности.

В 2021 году Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве 100 млн доз «Спутника V» в Китае, а также выступил за международное партнерство с производителями вакцин против коронавируса. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в одном из своих интервью также косвенно выражал надежду на скорую регистрацию «Конвиденции», поскольку китайская сторона также «обратила особое внимание на разработанные российской стороной вакцины».