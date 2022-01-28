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В зоопарке Ташкента женщина сбросила ребенка в вольер к медведю

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Молодая женщина в зоопарке Ташкента сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Об этом сообщила в пятницу, 28 января, пресс-служба зоопарка в Instagram.

«Сегодня, 28 января, около 12:00 (10:00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю», — указано в заявлении.

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Пресс-служба уточнила, что помешать женщине совершить задуманное попытались посетители и сотрудники зоопарка, однако ребенок всё равно упал к хищнику с высоты почти 5 м. Животное медленно спустилось в ров, подошло к девочке, понюхало ее и отошло.

В свою очередь, специалисты «быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел». Ребенка после извлечения из вольера осмотрел медик, она пострадала только от падения, серьезных травм у девочки не было обнаружено.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, ребенок, возраст которого не уточняется, находится под наблюдением врачей. Вместе с тем в администрации зоопарка заверили, что берут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.

Ранее, в августе 2019 года, в зоопарке Санкт-Петербурга посетительница бросила мороженое в вольер белой медведицы Хаарчааны, стараясь растормошить отдыхавшее животное. После чего к месту инцидента подоспели смотрители, которые попытались объяснить посетителям, что такое поведение может привести к трагическим последствиям.

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