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Школа креативных индустрий появится в Томске

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В этом году на поддержку культурной отрасли в Томской области выделено 243 млн рублей из федерального бюджета. В частности, планируется создать школу креативных индустрий, рассказал глава департамента по культуре региона Павел Волк.

«У меня есть таблица про участие культуры Томской области в различных федеральных программах по поддержке отрасли культуры. Этих программ две: национальный проект («Культура». — Ред.) и партийный проект («Единой России») «Культура малой родины», — цитирует Павла Волка РИА «Томск».

Он уточнил, что 30 млн рублей пойдет на ремонт пяти домов культуры, 63 млн — на ремонт музыкальной школы в Асине, 54 млн — на создание школы креативных индустрий в Томске, 33 млн — на детские и кукольные театры.

Ранее в Томском государственном университете (ТГУ) запустили новый проект «Креативный класс». Об этом рассказал декан Высшей школы журналистики ТГУ Илья Мясников. Все желающие смогут пройти курсы по журналистике, научиться современным танцам, дизайну и анимации.

«Проект «Креативный класс» позволяет жителям города прямо сейчас участвовать в креативном движении города. Он представляет собой постоянно обновляющийся пакет образовательных программ — коротких, доступных, сочетание онлайна и офлайна с участием наших лучших партнеров. <…> Все студенты, школьники, люди серебряного возраста смогут что-то найти для себя», — рассказал Мясников.

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