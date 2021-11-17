Томский госуниверситет запустил новый проект «Креативный класс»

В Томском государственном университете (ТГУ) запустили новый проект «Креативный класс». Об этом декан Высшей школы журналистики ТГУ Илья Мясников рассказал на пресс-конференции в медиацентре РИА «Томск» 17 ноября.

«Проект «Креативный класс» позволяет жителям города прямо сейчас участвовать в креативном движении города. Он представляет собой постоянно обновляющийся пакет образовательных программ — коротких, доступных, сочетание онлайна и офлайна с участием наших лучших партнеров. <…> Все студенты, школьники, люди серебряного возраста смогут что-то найти для себя», — рассказал Мясников.

Первые занятия состоятся в декабре, пока что идет предварительная запись. Все желающие смогут пройти курсы по журналистике, научиться современным танцам, дизайну и анимации.

Длительность курса — один семестр. Плата за обучение составит 20 тыс. рублей, однако студенты томских вузов смогут выиграть грант полностью или частично покрывающий затраты. Вуз намерен поддерживать креативные идеи учащихся, а также помогать с реализацией их творческих планов.

По словам директора Института искусств и культуры ТГУ Дмитрия Галкина, проект направлен на создание инфраструктуры. В дальнейшем она станет базой для инкубатора творческого бизнеса в Томске.