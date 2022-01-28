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В России появятся районы с напечатанными домами

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В нескольких регионах России в 2022 году появятся микрорайоны с домами, напечатанными на специальном полевом строительном принтере s-300. Пилотный проект уже стартовал в Ярославской области — на участке в 1,5 га недалеко от поселка Туношна. Подробности проекта в пятницу, 28 января, рассказал основатель и руководитель строительной компании Александр Маслов.

По его словам, летом такой же микрорайон появится в Магнитогорске. 1 кв. м жилья будет стоить 20 тыс. рублей, дом площадью 100 кв. м можно будет возвести всего за 30 минут.

«Технология называется аддитивной технологией, что в переводе — «послойное выращивание». И она очень похожа на технологию VDM-принтеров, которые печатают различные небольшие детали из пластика. Здесь всё то же самое, только из бетона. И процесс выглядит точно так же», — рассказал Маслов.

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Сейчас дома печатают в заводских условиях, их привозят на место сборки отдельными фрагментами. Но в ближайшее время планируется наладить печать прямо на фундаменте.

«Принтер печатает практически любыми материалами строительными. И для него в принципе всё равно, какой состав материала. Преимущество принтера только одно и очевидное — это печать очень сложных форм. Ему всё равно, печатать прямоугольную коробочку или какую-то очень сложную фигуру. Поэтому я думаю, что даже социалка, которая сейчас строится активно с помощью 3D-оборудования, будет выглядеть не так угрюмо, как это принято считать. Не обязательно дешевое должно быть c какими-то утилитарными формами. Дома будут в форме, может быть, даже животных, каких-то замков и так далее», — отметил Маслов.

«Наука и техника» — программа о невероятных открытиях ученых, инновациях и достижениях прогресса. Зрители узнают о созданных в космосе органах для мышей и возможности стать невидимым. Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков ставит зрелищные и даже опасные эксперименты.

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