Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Общество
В ГД заявили об отсутствии необходимости всеобщего локдауна из-за COVID-19
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ отменены на период олимпийской паузы
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы внешней политики
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы обсудить с Зеленским вопрос нормализации отношений
Мир
В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Политика
Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов направился в Минск
Сюжет:

МЧС объявило о штормовом предупреждении из-за снегопада в горах Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В горах Сочи ожидается снегопад до 30 января, объявлено штормовое предупреждение. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«…со второй половины дня 29 января и до конца суток 29 января, а также в течении суток 30 января 2022 года в предгорьях и горах города Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении.

18 января штормовой ветер в Сочи мешал приземлявшимся самолетам.

Высота волн в Черном море достигала нескольких метров. Ветер время от времени сопровождался сильным снегопадом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022