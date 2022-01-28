МЧС объявило о штормовом предупреждении из-за снегопада в горах Сочи

В горах Сочи ожидается снегопад до 30 января, объявлено штормовое предупреждение. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«…со второй половины дня 29 января и до конца суток 29 января, а также в течении суток 30 января 2022 года в предгорьях и горах города Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении.

18 января штормовой ветер в Сочи мешал приземлявшимся самолетам.

Высота волн в Черном море достигала нескольких метров. Ветер время от времени сопровождался сильным снегопадом.