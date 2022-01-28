Дирижер Зубин Мета выступит в Петербургской филармонии

Один из крупнейших дирижеров современности Зубин Мета выступит 30 января в Петербургской филармонии. Концерт, в ходе которого он вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии исполнит Третью симфонию Густава Малера, состоится при поддержке «Роснефти».

Прошлое выступление Меты в Петербургской филармонии было в 2011 году.

В пресс-службе нефтяной компании напомнили, что Мета признан «Почетным дирижером» крупнейшими мировыми оркестрами. В их числе Берлинский филармонический, Венский филармонический, Мюнхенский филармонический, Лос-Анджелесский филармонический, Берлинская государственная капелла, Баварский государственный оркестр. Кроме того, дирижер в разное время был музыкальным руководителем Монреальского, Лос-Анджелесского, Израильского и Нью-Йоркского филармонических оркестров.

«Роснефть» активно поддерживает концертную деятельность Петербургской академической филармонии c 2015 года. Не стал исключением и концертный сезон, приуроченный к 100-летию музыкального учреждения. Юбилей филармония отмечала в 2021 году.