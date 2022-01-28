Полотно Боттичелли из частной коллекции продано на торгах за $45,4 млн

Картину Боттичелли «Муж скорбей» продали на аукционе за $45,4 млн. Торги продолжались около семи минут. Почти 60 лет полотно находилось в частной коллекции. Работа была написана примерно в 1500 году, передает телеканал «Известия». В живописи «Муж скорбей» является распространенным сюжетом.

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