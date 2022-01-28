Хабаровчанам предложили поддержать российских олимпийцев флешмобом

Жителей Хабаровского края призывают принять участие в конкурсе инициатив, проектов и флешмобов в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине «Верим в Россию — вместе мы сила!». Его проводят Минспорта РФ и АНО «Национальные приоритеты».

Участвовать во флешмобах могут общественные организации, сообщества, движения, школы, вузы и жители страны по отдельности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого министерства спорта.

Инициативы, проекты в поддержку российских спортсменов следует направлять на электронную почту Минспорта РФ. Также можно размещать тематические публикации в соцсетях с хештегами конкурса: #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни #нацпроекты.

Заявки на участие принимаются до 4 февраля. Авторы лучших проектов будут отмечены на церемонии награждения Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» в апреле.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».