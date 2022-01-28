Три человека пострадали в массовом ДТП в Хабаровске

Сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП в Хабаровске. Авария произошла на улице Краснореченская.

По предварительным данным, водитель Nissan Leaf не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Vitz. После этого автомобиль продолжил неконтролируемое движение и налетел на Toyota Harrier, а тот автомобиль, в свою очередь, сбил Nissan AD.

В результате травмы получили водители автомобилей марок Nissan, а также пассажир Toyota Vitz. В Nissan AD находился 13-летний подросток. Он был пристегнут, поэтому не пострадал, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГИБДД.

Ранее сообщалось о крупной аварии в Красноярске. В ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек.