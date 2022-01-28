Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Красноярске

В Красноярске шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю журналистам.

«В настоящее время госпитализирован водитель автобуса № 63 и обратились за медицинской помощью пять человек — кондуктор автобуса № 43 и четыре пассажира автобуса № 63. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.

26 января ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса произошло на юге Санкт-Петербурга. Авария случилась на перекрестке Московского шоссе и Ленсоветовской дороги.

По предварительным данным, пострадали 15 человек. Виновники и причины аварии устанавливаются.