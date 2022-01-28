Илон Маск раскритиковал Байдена за пост об электромобилях

Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена. В Twitter лидер страны опубликовал пост об электромобилях. В сообщении говорилось о вкладе в производство электрокаров. Из компаний глава государства упомянул Ford и General Motors, передает телеканал «Известия». Основного производителя — Tesla — президент обошел стороной. Обсуждая этот вопрос, в переписке с подписчиками Маск отметил, что Байден держит американское общество за дураков.

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