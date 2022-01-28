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Экс-гендиректор «Мегафона» договаривается о покупке сотовых вышек МТС

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Компания «Новые башни», 65% акций которой принадлежит Kismet Capital Group Ивана Таврина, рассказали «Известиям» три источника на рынке связи. Конкретные договоренности пока не достигнуты, почеркнули два собеседника.

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«Конечно, заинтересованы», — так Иван Таврин прокомментировал «Известиям» интерес его структур к покупке сотовых вышек МТС.

Представитель оператора отметил, что весной МТС планирует выделить башенный бизнес в отдельную структуру, а переговоры об их продаже ведутся со всеми заинтересованными компаниями.

К концу прошлого года у МТС было около 23 тыс. антенно-мачтовых сооружений. Судя по параметрам предыдущих сделок с сотовыми вышками на российском рынке, объекты МТС могут быть оценены в 80–100 млрд рублей, подсчитал один из российских инвестбанкиров. Он не исключил, что оператор сможет продать их во второй половине этого года.

Выигрыш компании-продавца башен в том, что единоразово она получает огромные средства, необходимые для развития бизнеса, пояснил гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. При этом, продавая, а потом арендуя непрофильную для нее инфраструктуру, компания экономит на аренде земли под вышками, электроэнергии, обслуживании этих сооружений, и, соответственно, зарплатах персоналу, который этим занимается, отметил эксперт. Владелец инфраструктуры, в свою очередь, на десятилетия получает источник гарантированного и предсказуемого дохода, считает Константин Анкилов.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Башенные деньги: экс-директор «Мегафона» договаривается о покупке вышек МТС

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