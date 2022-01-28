Прямой эфир
Экономика
Производители напитков уведомили сети о повышении цен на 8-25%
Экономика
Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки
Мир
Постпред РФ назвал ударом по энергобезопасности ЕС замену российского газа на СПГ
Экономика
Россиян могут обязать сдавать тест перед покупкой криптовалюты
Мир
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил
Спорт
Глава МПК не сможет поехать в Пекин на Олимпиаду из-за COVID-19
Мир
Байден пообещал Зеленскому дополнительную экономическую помощь
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о снегопадах из-за «Маши» и «Нади»
Мир
В Пентагоне заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву
Армия
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками

Друг замерзшего насмерть в Париже фотографа призвал французов к человечности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист и музыкант Мишель Момпонте — близкий друг фотографа Рене Робера, который умер на оживленной улице в Париже от переохлаждения, призвал французов к человечности. В беседе с «Известиями» он сообщил, что полиция исключила версию нападения на Робера.

«Несмотря на безучастную черствость прохожих, полиция исключает версию преступного нападения. По информации скорой помощи, Рене ударился головой о землю. Однако удар был не такой силы, чтобы спровоцировать потерю сознания. Уже потом холод сделал свое дело, и мой друг не смог подняться. Но почему он не сделал этого раньше, что спровоцировало потерю сознания, этого врачи не знают», — рассказал Момпонте.

По его словам, у Робера было много планов и идей, он планировал новые выставки в Швейцарии, Испании. Всегда страстно и много работая, ждал новых выступлений своих любимых артистов, чтобы запечатлеть их на пленку. Он собирался работать на фестивале фламенко в Париже.

«Как с человеческой точки зрения объяснить ситуацию, когда в центре Парижа, в обеспеченном районе, где много бутиков, ресторанов, театров, в 9:30 вечера пожилой, хорошо одетый мужчина падает на землю, и никто, совершенно никто не подходит помочь ему? Это ведь самое простое, что может сделать человек. Просто подойти и спросить: «Мужчина, с вами всё хорошо? Вам нужна помощь?» И ведь этого с 21:30 до пяти утра никто не сделал, ни у кого не проснулась эта человечность», — удивляется друг Робера.

Момпонте подчеркнул, что произошедшее — трагедия для семьи и друзей Робера, и выразил надежду, что она напомнит французскому обществу, «насколько эгоистичным оно стало».

«И, возможно, люди задумаются, что когда кто-то лежит на земле, стоит потратить пять секунд, чтобы спасти жизнь человеку. Просто спросить: «Как вы? Я могу помочь?» Это и есть человечность», — заключил Момпонте.

Фотограф Рене Робер умер 24 января на оживленной улице в Париже от переохлаждения в возрасте 84 лет. Он вышел из дома, прошелся по улице и, видимо, потеряв сознание, упал. Пожилой мужчина пролежал более пяти часов на тротуаре. Когда бездомный подошел к нему и сообщил в скорую, было уже поздно.

Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Фотографией увлекся в 12 лет. Учился в Лозанне, в 1960-х переехал в Париж. Широкую известность обрели его снимки танцовщиков фламенко.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022