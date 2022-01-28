Друг замерзшего насмерть в Париже фотографа призвал французов к человечности

Журналист и музыкант Мишель Момпонте — близкий друг фотографа Рене Робера, который умер на оживленной улице в Париже от переохлаждения, призвал французов к человечности. В беседе с «Известиями» он сообщил, что полиция исключила версию нападения на Робера.

«Несмотря на безучастную черствость прохожих, полиция исключает версию преступного нападения. По информации скорой помощи, Рене ударился головой о землю. Однако удар был не такой силы, чтобы спровоцировать потерю сознания. Уже потом холод сделал свое дело, и мой друг не смог подняться. Но почему он не сделал этого раньше, что спровоцировало потерю сознания, этого врачи не знают», — рассказал Момпонте.

По его словам, у Робера было много планов и идей, он планировал новые выставки в Швейцарии, Испании. Всегда страстно и много работая, ждал новых выступлений своих любимых артистов, чтобы запечатлеть их на пленку. Он собирался работать на фестивале фламенко в Париже.

«Как с человеческой точки зрения объяснить ситуацию, когда в центре Парижа, в обеспеченном районе, где много бутиков, ресторанов, театров, в 9:30 вечера пожилой, хорошо одетый мужчина падает на землю, и никто, совершенно никто не подходит помочь ему? Это ведь самое простое, что может сделать человек. Просто подойти и спросить: «Мужчина, с вами всё хорошо? Вам нужна помощь?» И ведь этого с 21:30 до пяти утра никто не сделал, ни у кого не проснулась эта человечность», — удивляется друг Робера.

Момпонте подчеркнул, что произошедшее — трагедия для семьи и друзей Робера, и выразил надежду, что она напомнит французскому обществу, «насколько эгоистичным оно стало».

«И, возможно, люди задумаются, что когда кто-то лежит на земле, стоит потратить пять секунд, чтобы спасти жизнь человеку. Просто спросить: «Как вы? Я могу помочь?» Это и есть человечность», — заключил Момпонте.

Фотограф Рене Робер умер 24 января на оживленной улице в Париже от переохлаждения в возрасте 84 лет. Он вышел из дома, прошелся по улице и, видимо, потеряв сознание, упал. Пожилой мужчина пролежал более пяти часов на тротуаре. Когда бездомный подошел к нему и сообщил в скорую, было уже поздно.

Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Фотографией увлекся в 12 лет. Учился в Лозанне, в 1960-х переехал в Париж. Широкую известность обрели его снимки танцовщиков фламенко.