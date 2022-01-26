В центре Парижа насмерть замерз известный фотограф Рене Робер

Фотограф Рене Робер умер на оживленной улице в Париже от переохлаждения в возрасте 84 лет. Пожилой мужчина упал и пролежал более пяти часов на тротуаре. Когда бездомный подошел к нему, было уже поздно, рассказал в эфире радио RTL близкий друг Робера — журналист и музыкант Мишель Момпонте.

По словам Момпонте, Робер вышел из дома в 21:30. Он почувствовал себя плохо и упал на тротуар, ударившись головой.

«Он оставался один, на земле, по крайней мере первые пять или шесть часов в одном из самых оживленных районов Парижа, и никто не счел нужным подойти», — рассказал он.

Около 5:30 утра следующего дня бездомный сообщил правоохранителям о лежащем на земле мужчине. Момпонте надеется, что трагическая гибель Робера что-то изменит в душах людей. Сам же журналист надеется найти бездомного, который сообщил о фотографе, чтобы поблагодарить его.

«Если эта мучительная смерть и может послужить чему-то, так это вот чему. Когда человек лежит на тротуаре, как бы мы ни спешили, давайте остановимся и спросим о его состоянии. Давайте на минутку остановимся», — написал он в Twitter.

Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Фотографией увлекся в 12 лет. Учился в Лозанне, в 1960-х переехал в Париж. Широкую известность обрели его снимки танцовщиков фламенко.