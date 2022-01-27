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Около 2,7 млрд рублей направили на ремонт дорог в Свердловской области

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Правительство Свердловской области выделило почти 2,7 млрд рублей на ремонт дорог и мостов в 2022 году. Соответствующие постановления были приняты на заседании регионального кабинета министров 27 января.

В виде трансфертов из регионального бюджета распределены 1,6 млрд рублей. Средства на дорожный ремонт поступят в 17 муниципалитетов, включая Первоуральск, Верхнюю Пышму, Каменск-Уральский.

Еще 288,5 млн рублей на строительство и реконструкцию дорог в виде субсидий получат Байкаловское сельское поселение, Березовский горокруг, Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Сысертский горокруг. Волчанску, Североуральску и Талицкому горокругу на капремонт выделено 124,2 млн рублей.

На ремонт мостовых переходов в сельской местности предусмотрено 86,8 млн рублей. Кроме того, 49,4 млн получит Нижнесергинское сельское поселение на реконструкцию моста через реку Средняя. Сооружение находится в аварийном состоянии после затопления летом 2021 года. В поселок Махнёво поступит 236,9 млн на продолжение строительства моста через реку Тагил.

Как сообщает ТагилСити.ру, 302,1 млн рублей направлено Нижнему Тагилу на продолжение реконструкции улиц Октябрьской революции и Циолковского, обновление путепровода через железнодорожные пути.

Средства на ремонт дорог и мостов выделены по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева.

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