Тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на COVID-19

У тренера сборной РФ по биатлону положительный результат ПЦР-теста. Анализ на COVID-19 у Сергея Башкирова взяли по прибытии в КНР. Результаты второго теста должны прийти сегодня, передает телеканал «Известия». Ранее четырех членов сборной РФ по биатлону сняли с рейса в Пекин. Вылет отложили минимум на день из-за проблем с документами. QR-коды спортсменов красные, что означает запрет на въезд в КНР. В числе не вылетевших — две биатлонистки, старший тренер и массажист.

«Возникли проблемы с получением так называемого зеленого QR-кода, или «кода здоровья». Так он называется, наверное, правильней. Это специальный QR-код, который генерируется для въезда в Китай. Генерируется он по подобию наших «Госуслуг». То есть человек должен загрузить необходимый набор документов, и с той стороны тогда он получает электронным путем этот самый QR-код. Этот пакет документов, он должен загружаться в течение суток перед вылетом. Поэтому всё это, конечно, заполняется немного на стрессе. И, возможно, что-то они сделали не так. Всё зависит от того, как будут загружены эти документы. В принципе я думаю, что ближайший борт в Китай, и мы найдем им там место», — рассказал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Также у руководителя сервис-группы спортсменов положительный ПЦР-тест. Вместо Александра Печерского на Игры поедет другой сотрудник. Напомним, первый рейс российских олимпийцев прибыл в Пекин этой ночью. Среди прилетевших в КНР: команда по конькобежному спорту, команда по биатлону, команда по женскому хоккею, команда по шорт-треку.

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