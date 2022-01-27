Люди в Шанхае выстроились в километровые очереди на ПЦР-тесты

Люди в Шанхае выстроились в километровые очереди на ПЦР-тесты

2022-01-27 16:38:25

2022-01-27 16:38:25

2022-01-27 16:38:25

2022-01-27 16:38:25

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