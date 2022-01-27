Люди в Шанхае выстроились в километровые очереди на ПЦР-тесты
Люди в Шанхае выстроились в многокилометровые очереди для сдачи ПЦР-тестов. Как сообщает корреспондент «Известий», такой ажиотаж возник на фоне вспышки нового штамма коронавируса «Омикрон».
Кроме того, в преддверии китайского Нового года, который отмечается 1 февраля, многие решили уехать в свои родные регионы, для чего необходим ПЦР-тест. Меры безопасности были усилены в том числе и в связи с Олимпийскими играми в Пекине, которые начнутся 4 февраля.
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