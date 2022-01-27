Ученые из Уханя обнаружили новый вид коронавируса NeoCoV

Уханьские ученые сообщили об обнаружении нового коронавируса NeoCoV. Вирус назвали потенциально опасным для человека. Прежде чем навредить организму, NeoCoV должен мутировать. Пока новый вид опасен только для летучих мышей, передает телеканал «Известия». Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения уже предупредили, что следующий штамм будет более заразным для человека.

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