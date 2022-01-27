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Ученые из Уханя обнаружили новый вид коронавируса NeoCoV

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Уханьские ученые сообщили об обнаружении нового коронавируса NeoCoV. Вирус назвали потенциально опасным для человека. Прежде чем навредить организму, NeoCoV должен мутировать. Пока новый вид опасен только для летучих мышей, передает телеканал «Известия». Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения уже предупредили, что следующий штамм будет более заразным для человека.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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