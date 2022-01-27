Смена окружения: Санкт-Петербург почтил память жертв блокады

В Санкт-Петербурге 27 января прошли памятные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. В память о погибших на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина». Как город вспоминал страшные годы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Местные жители принесли цветы к Вечному огню
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
У монумента «Мать-Родина» прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Почтить память погибших в годы блокады приехала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Российский президент Владимир Путин возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Затем глава государства возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина»
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Во время церемонии был исполнен гимн РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Возложение цветов прошло и у Музея памяти жертв нацизма в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Первая в России экспозиция, которая посвящена подвигу медиков, спасавших жизни защитников осажденного Ленинграда, открылась на территории Военно-медицинского музея
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Санитарный автомобиль ГАЗ-АА, который перевёз несколько десятков тысяч раненых во время блокады Ленинграда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Среди экспонатов музея блокадной медицины — инструменты, с помощью которых врачи спасали жизни людей
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