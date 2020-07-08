Встречный марш: как победители входили в Ленинград

8 июля 1945 года в Северной столице состоялся свой Парад Победы — горожане встречали три дивизии Ленинградского гвардейского стрелкового корпуса, который вернулся домой из Прибалтики. Как воины-победители входили в город — в фотогалерее «Известий»
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Фото: pastvu.com
Дивизии бывшего Ленинградского фронта входили в город по трем направлениям — со стороны Нарвских ворот, по Московскому проспекту и от Володарского моста
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Фото: pastvu.com
45-я, 63-я и 64-я гвардейские стрелковые дивизии шли длительным маршем из-под Лиепаи через Псковщину
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Фото: РИА Новости/Григорий Чертов
Последняя ночевка прошла в Пулково и Красном Селе
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Фото: waralbum.ru
Воскресным утром 8 июля части Ленинградского стрелкового корпуса торжественно входят в Ленинград
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Фото: waralbum.ru
Воинов-победителей встречали хлебом-солью, подарками, цветами. На фото — Герой Советского Союза гвардии полковник Анатолий Афанасьев, возглавляющий сводную роту 63-й гвардейской стрелковой дивизии
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Фото: pastvu.com
По пути следования гвардейцев были сооружены временные деревянные триумфальные арки
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Фото: РИА Новости/Григорий Чертов
Гвардейцы-артиллеристы проходят Триумфальную арку Победы на Международном проспекте. Она была воздвигнута по проекту архитектора Александра Гегелло
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Фото: waralbum.ru
Войска прошли по Невскому проспекту на Дворцовую площадь, где состоялся торжественный митинг
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Фото: waralbum.ru
Над Дворцовой площадью пролетели боевые самолеты, войска прошли торжественным маршем. После парада состоялся праздничный фейерверк и начались народные гулянья
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