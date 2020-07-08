Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 472 тыс. человек
Общество
В России за сутки выявили 6562 случая заболевания COVID-19
Происшествия
Около 100 деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье
Общество
Захарова опровергла информацию о ее назначении послом в другой стране
Общество
В УК появится статья за нарушение территориальной целостности России
Сюжет:

Встречный марш: как победители входили в Ленинград

Горожане встречали своих героев хлебом-солью и цветами
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: pastvu.com
8 июля 1945 года в Северной столице состоялся свой Парад Победы — горожане встречали три дивизии Ленинградского гвардейского стрелкового корпуса, который вернулся домой из Прибалтики. Как воины-победители входили в город — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: pastvu.com
Дивизии бывшего Ленинградского фронта входили в город по трем направлениям — со стороны Нарвских ворот, по Московскому проспекту и от Володарского моста
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: pastvu.com
45-я, 63-я и 64-я гвардейские стрелковые дивизии шли длительным маршем из-под Лиепаи через Псковщину
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: РИА Новости/Григорий Чертов
Последняя ночевка прошла в Пулково и Красном Селе
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: waralbum.ru
Воскресным утром 8 июля части Ленинградского стрелкового корпуса торжественно входят в Ленинград
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: waralbum.ru
Воинов-победителей встречали хлебом-солью, подарками, цветами. На фото — Герой Советского Союза гвардии полковник Анатолий Афанасьев, возглавляющий сводную роту 63-й гвардейской стрелковой дивизии
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: pastvu.com
По пути следования гвардейцев были сооружены временные деревянные триумфальные арки
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: РИА Новости/Григорий Чертов
Гвардейцы-артиллеристы проходят Триумфальную арку Победы на Международном проспекте. Она была воздвигнута по проекту архитектора Александра Гегелло
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: waralbum.ru
Войска прошли по Невскому проспекту на Дворцовую площадь, где состоялся торжественный митинг
На весь экран
Парад Победы в Ленинграде 8 июля 1945 года
Фото: waralbum.ru
Над Дворцовой площадью пролетели боевые самолеты, войска прошли торжественным маршем. После парада состоялся праздничный фейерверк и начались народные гулянья
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020