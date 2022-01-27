Два человека пострадали в ДТП с опрокинувшейся машиной в Барнауле
Легковой автомобиль опрокинулся во время движения по шоссе Ленточный Бор в Барнауле. Два человека получили травмы.
По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Priora 1996 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. После этого машина перевернулась на крышу. Травмы получили пассажиры автомобиля — мужчина и женщина 1997 года рождения. Об этом сообщает altapress.ru.
Очевидцы в социальных сетях утверждают, что автомобиль шел на обгон на большой скорости. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Ранее в этот день сообщалось о массовом ДТП на трассе Сызрань–Саратов–Волгоград в Саратовской области. При столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом и грузовиком погибли водитель и два пассажира.