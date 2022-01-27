Три человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области
Три автомобиля столкнулись на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Саратовской области. Смертельные травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля.
Авария произошла 27 января в районе села Ключи. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 24-летний мужчина, столкнулся с микроавтобусом Peugeot и грузовиком Volvo. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».
Водитель Volkswagen и двое его пассажиров 22 и 29 лет скончались. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ДПС и скорая помощь.
Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин напомнил водителям, что при неблагоприятных погодных условиях водителям следует соблюдать особую осторожность.
25 января на Демском шоссе в Уфе легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Травмы получили две пассажирки автобуса, а также женщина-водитель иномарки.