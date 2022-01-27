Провал образовался под припаркованными машинами в Липецке

В Липецке припаркованные автомобили провалились колесами в просевший асфальт. Инцидент произошел у одного из домов на улице Неделина. Напротив областного врачебно-физкультурного диспансера работают коммунальные службы.

В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 рассказали, что накануне, 26 января, произошел порыв на водоводе диаметром 200 мм. Специалисты устранили протечку, заменили отрезок трубы длиной 5 м и начинают работы по благоустройству.

Именно утечка стала причиной вымывания грунта. Размер и порядок выплат компенсаций водителям пострадавших автомобилей будут установлены в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось о провале грунта в Москве на Краснопресненской набережной, расположенной вблизи делового центра «Москва-Сити». Длину образовавшейся ямы оценили в 30 м, ширину — в 20 м.